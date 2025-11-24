На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщину забодал олень, которого она спасла и держала у себя дома

LADBible: американку забодал живший у нее дома спасенный олень
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщину в США забодал олень, которого она спасла и держала у себя дома, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, 64-летняя Джоди Прогер получила официальную лицензию на содержание животных и приютила еще несколько оленей. На момент инцидента на ее территории находилось около четырех животных обоих полов.

В середине ноября 2025 года дочь Прогер забеспокоилась, не получив от матери ответа, и приехала вместе с мужем проверить ее состояние. На территории они столкнулись с агрессивным оленем и не смогли добраться до женщины, которая оказалась заперта в вольере.

По словам местного шерифа Джеймса Зусака, прибывшие на место родственники пытались обезвредить животное до приезда полиции. Однако ситуацию удалось взять под контроль только после того, как офицеры были вынуждены ликвидировать оленя для обеспечения безопасности.

Прибывшим медикам не удалось спасти Джоди — она получила несовместимые с жизнью травмы. Дочь американки подчеркнула, что мать осознавала риски, связанные с содержанием диких животных, и попросила общественность с уважением отнестись к случившемуся.

Ранее в США двое человек оказались в больнице из-за агрессивной белки.

