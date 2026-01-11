Размер шрифта
В Германии восстановили междугородное сообщение по всем основным маршрутам

Deutsche Bahn: на севере ФРГ восстановлено междугородное сообщение
soi7studio/Shutterstock/FOTODOM

На севере Германии восстановлено междугородное сообщение по всем основным маршрутам. Об этом сообщает железнодорожный концерн Deutsche Bahn.

Отмечается, что в настоящее время доступно лишь ограниченное количество рейсов, возможны отмены.

В концерне уточнили, что с полудня и в течение всего дня 11 января возобновится движение поездов в направлении Дании и Нидерландов.

«Мы ожидаем постепенного увеличения движения по этим маршрутам (в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония. — «Газета.Ru») в течение дня после завершения работ по расчистке», — говорится в сообщении компании.

Движение поездов дальнего следования было полностью приостановлено на севере Германии из-за зимнего штормового циклона Elli. На север страны обрушились сильные метели, снегопады и ледяной дождь.

7 января газета The New York Times писала, что во многих европейских странах возникли серьезные перебои в работе транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Снегопады, гололед и мороз привели к массовым отменам авиарейсов, сбоям в железнодорожном сообщении и резкому росту числа дорожно-транспортных происшествий.

Ранее в порту голландского Роттердама из-за снегопада перестали работать контейнерные терминалы.

