Юрист объяснила, как наказывают за оскорбления в сети

Ярист Ярмуш: за оскорбления в сети можно получить денежный штраф

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в интервью «Радио 1» прокомментировала информацию о том, что суд в Москве назначил штраф в размере 3 тысяч рублей женщине за голосовое сообщение оскорбительного содержания.

По словам эксперта, голосовое сообщение, как и любая переписка, действительно может стать основанием для наказания, если оно выражено в неприличной форме и содержит оскорбления. При этом доказать факт нарушения проще, чем в реальной жизни, подчеркнула она.

«Даже за одно грубое слово, сказанное с целью унизить, может следовать наказание. В конкретном случае оскорбление прозвучало в личной переписке, поэтому штраф был три тысячи, но если это произойдет в сети «ВКонтакте», «Одноклассники» или в групповом чате, то там штраф может дойти до 10 тысяч», — отметила адвокат.

При этом ответственность наступает только за оскорбление конкретного лица или группы лиц. Использование ненормативной лексики без адресата под данную норму не подпадает, уточнила Ярмуш.

Из материалов дела следует, что женщина отправила своей собеседнице в мессенджере Telegram голосовое сообщение оскорбительного содержания. Получательница обратилась в прокуратуру, которая усмотрела в записи признаки административного правонарушения.

Одним из доказательств в рамках дела стал акт прослушивания аудиозаписи. В результате женщину признали виновной.

Ранее россиянам рассказали об уголовной ответственности за сообщения в групповом чате.