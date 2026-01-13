Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Юрист объяснила, как наказывают за оскорбления в сети

Ярист Ярмуш: за оскорбления в сети можно получить денежный штраф
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в интервью «Радио 1» прокомментировала информацию о том, что суд в Москве назначил штраф в размере 3 тысяч рублей женщине за голосовое сообщение оскорбительного содержания.

По словам эксперта, голосовое сообщение, как и любая переписка, действительно может стать основанием для наказания, если оно выражено в неприличной форме и содержит оскорбления. При этом доказать факт нарушения проще, чем в реальной жизни, подчеркнула она.

«Даже за одно грубое слово, сказанное с целью унизить, может следовать наказание. В конкретном случае оскорбление прозвучало в личной переписке, поэтому штраф был три тысячи, но если это произойдет в сети «ВКонтакте», «Одноклассники» или в групповом чате, то там штраф может дойти до 10 тысяч», — отметила адвокат.

При этом ответственность наступает только за оскорбление конкретного лица или группы лиц. Использование ненормативной лексики без адресата под данную норму не подпадает, уточнила Ярмуш.

Из материалов дела следует, что женщина отправила своей собеседнице в мессенджере Telegram голосовое сообщение оскорбительного содержания. Получательница обратилась в прокуратуру, которая усмотрела в записи признаки административного правонарушения.

Одним из доказательств в рамках дела стал акт прослушивания аудиозаписи. В результате женщину признали виновной.

Ранее россиянам рассказали об уголовной ответственности за сообщения в групповом чате.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27612637_rnd_2",
    "video_id": "record::8d598d02-0420-4f97-9bc6-9d069d3ebf27"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+