Новости. Общество

Названы способы проверить человека на неуплату алиментов

Юрист Лукинова: проверить человека на неуплату алиментов поможет запрос в ФССП
Проверить, платит ли человек алименты, можно с помощью нескольких способов. Об этом «Известиям» рассказала начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

Специалист рассказала, что данные сведения находятся в доступе на сайте и в мобильном приложении Федеральная служба судебных приставов (ФССП), а с сегодняшнего дня они также доступны на портале «Госуслуги».

Помимо этого, получить такую информацию о россиянах можно с помощью личного запроса в ФССП — в территориальный отдел — либо через многофункциональный центр, добавила юрист

«В реестре неплательщиков алиментов оказываются граждане, в отношении которых открыто исполнительное производство за неуплату алиментов четыре месяца и более, в том числе с объявлением в розыск, а также тех, кто уже осужден по соответствующей уголовной статье», — рассказала она.

По словам эксперта, злостными неплательщиками признаны те, кто неоднократно и систематически уклоняется от исполнения обязательств, предоставляет ложные сведения о доходах, не реагирует на предупреждения судебных приставов и постоянно меняет место жительства. Такие действия считаются попытками скрыться от уплаты алиментов.

Однако, по словам юриста, нахождение в таком реестре может быть временно. После полного погашения задолженности данные о неплательщике исчезают из публичного списка.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин до этого объяснил в беседе с «Газетой.Ru», что в 2026 году размер алиментов, который государство будет учитывать как доход при определении права на пособие, будет рассчитываться исходя из регионального показателя средней зарплаты за предыдущий год.

Ранее россиянам рассказали о праве на компенсацию за потерю и задержку багажа.

