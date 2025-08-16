В Новосибирске «целительницы» украли у 93-летней пенсионерки миллион рублей

Сотрудники полиции Красноярска задержали в Новосибирске двух злоумышленниц, обманом похитивших у пенсионерки все накопления. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Пожилая жительница Красноярска встретила на улице двух незнакомок, одна из них предложила пенсионерке помочь поправить здоровье. 93-летняя пенсионерка пригласила «целительницу» и ее подругу в гости.

Для проведения обряда новая знакомая потребовала у нее все имеющиеся в доме деньги, пенсионерка поверила и вынесла аферисткам миллион рублей накоплений. После проведения «ритуала», мошенница сообщила женщине, что «заговоренные» деньги нужно три дня держать под подушкой, после чего скрылась вместе с подельницей.

Вечером дочь потерпевшей обнаружила, что злоумышленницы подменили деньги на нарезанную бумагу и обратилась в правоохранительные органы. Личности аферисток быстро установили, они уже успели покинуть Новосибирск. Задержать мошенниц удалось в Красноярске, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Муроме пенсионерка лишилась 600 тысяч рублей, пытаясь снять порчу с себя и сына.