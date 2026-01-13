Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Стало известно, за какой помощью россияне обращались к врачам в новогодние праздники

Профессор Каневская: новогодние каникулы являются лучшим временем для чек-апа
Shutterstock

В период новогодних каникул россияне все чаще обращались за помощью к врачам и проходили профилактические чек-апы. Об этом сообщил Life со ссылкой на руководителя клиники внутренних болезней ЕМС, профессора Светлану Каневскую.

По данным Европейского медицинского центра, спрос на профилактические чек-апы за год вырос на 23%. Каневская отметила, что сейчас люди стали ответственнее относиться к собственному самочувствию и здоровью.

«Профилактика всегда эффективнее и экономически выгоднее, чем лечение уже развившихся заболеваний. Новогодние каникулы — идеальное время для полноценного чек-апа», — объяснила специалист.

По данным ЕМС, в период новогодних праздников повышается спрос на услуги терапевта, гинеколога, кардиолога, ортопеда и травматолога. Кроме того, россияне чаще обращаются к косметологам и пластическим хирургам, поскольку продолжительные выходные удобны для реабилитации после процедур.

Также в период праздников часто фиксируются травмы, полученные при занятиях зимними видами спорта, а также обострения хронических заболеваний и сезонных респираторных инфекций.

Ранее россиянам объяснили, смогут ли работодатели отправлять сотрудников к психиатру.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611515_rnd_5",
    "video_id": "record::04c36dee-c8c8-4e67-a758-fcdc13ebc873"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+