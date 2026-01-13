Стало известно, за какой помощью россияне обращались к врачам в новогодние праздники

В период новогодних каникул россияне все чаще обращались за помощью к врачам и проходили профилактические чек-апы. Об этом сообщил Life со ссылкой на руководителя клиники внутренних болезней ЕМС, профессора Светлану Каневскую.

По данным Европейского медицинского центра, спрос на профилактические чек-апы за год вырос на 23%. Каневская отметила, что сейчас люди стали ответственнее относиться к собственному самочувствию и здоровью.

«Профилактика всегда эффективнее и экономически выгоднее, чем лечение уже развившихся заболеваний. Новогодние каникулы — идеальное время для полноценного чек-апа», — объяснила специалист.

По данным ЕМС, в период новогодних праздников повышается спрос на услуги терапевта, гинеколога, кардиолога, ортопеда и травматолога. Кроме того, россияне чаще обращаются к косметологам и пластическим хирургам, поскольку продолжительные выходные удобны для реабилитации после процедур.

Также в период праздников часто фиксируются травмы, полученные при занятиях зимними видами спорта, а также обострения хронических заболеваний и сезонных респираторных инфекций.

