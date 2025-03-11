В Петербурге 90-летняя пенсионерка застряла в полотенцесушителе и получила ожоги

В Купчино пожилую женщину нашли в тяжелом состоянии в собственной квартире, пенсионерка застряла в полотенцесушителе. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в Купчино, сын 90-летней пенсионерки приехал навестить мать и нашел ее в ванной в бессознательном состоянии. Пожилая женщина принимала душ и случайно застряла рукой в полотенцесушителе, не смогла выбраться и получила сильные ожоги.

Пострадавшую госпитализировали с ожогами первой и третьей степени, у пенсионерки было поражено 5% поверхности тела. Спасти петербурженку врачи не смогли.

До этого сообщалось, что в Башкирии спасатели помогли 55-летнему мужчине, который поскользнулся, упал и застрял ногой в горячей батарее. В таком положении пострадавший пролежал почти сутки, пока навестить его не приехал сын. К этому моменту нога начала отекать и посинела, кроме того, из-за горячей батареи на ней образовался ожог. Спасатели, прибывшие на вызов за две минуты, освободили пострадавшего и рекомендовали ему обратиться за медицинской помощью.

Ранее пенсионерка обгорела, пытаясь сделать свечи к 8 Марта.