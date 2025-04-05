В Ленобласти пенсионерка обварилась в бане и попала в реанимацию

В Гатчинском районе Ленинградской области 71-летняя пенсионерка попала в реанимацию после посещения бани. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в поселке Кобралово. 71-летняя женщина парилась в бане и обварилась. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии в отделение реанимации. У нее обожжено 60% тела, за жизнь пожилой женщины борются врачи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге пенсионерка получила сильные ожоги от полотенцесушителя. Сын 90-летней петербурженки приехал навестить мать и нашел ее в ванной в бессознательном состоянии. Пожилая женщина принимала душ и случайно застряла рукой в полотенцесушителе, не смогла выбраться и получила сильные ожоги. Пострадавшую госпитализировали с ожогами первой и третьей степени, у пенсионерки было поражено 5% поверхности тела. Спасти петербурженку врачи не смогли.

Ранее петербургский подросток после ссоры с бабушкой облил ее кипятком.