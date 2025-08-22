В Госдуме заявили, что авиакомпании могли бы раздавать россиянам бесплатные билеты

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shutterstock

В Таиланде хотят раздать туристам бесплатные авиабилеты на рейсы по стране для развития внутреннего туризма. Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал инициативу достойной и предложил бесплатно отправить россиян посмотреть Дальний Восток.

«Это достойно подражания. Вполне возможно, что это необходимо будет сделать в будущем (предложить бесплатные билеты по России за счет бюджета или авиакомпаний. — «Газета.Ru». В конкретные регионы — туда, где необходимо больше туристов. Например, Дальний Восток»,— сказал Валуев.

Идея бесплатной раздачи авиабилетов принадлежит минтуризма Таиланда. Так власти хотят стимулировать поездки иностранных туристов по стране. Сейчас инициатива ожидает утверждения правительством.

Акцию хотят провести с сентября по ноябрь. В программе будут участвовать шесть местных авиакомпаний.

Каждый турист, купивший билет на международный перелет в Таиланд, сможет оформить один бесплатный перелет туда-обратно по стране. В стоимость включат провоз багажа до 20 кг.

