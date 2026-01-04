Стало известно, сколько иностранцев выдворили из России в 2025 году

В 2025 году судебные приставы принудительно выдворили из России более 54 тыс. иностранцев за нарушения законодательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как отметили в службе, это данные за первые 11 месяцев прошлого года. За аналогичный период 2024 года было выдворено из страны 79 тыс. иностранцев.

По информации ФССП, за весь 2024 год за пределы Российской Федерации по решению суда были высланы более 87 тыс. иностранцев в 66 иностранных государств. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году, отмечается в сообщении.

В службе судебных приставов пояснили, что всплеск с выдворением из страны иностранцев в 2024 году был связан с изменением в механизмах миграционного контроля.

В декабре в Петербурге и Ленинградской области во время рейдов поймали тысячи мигрантов-нарушителей. Так, Главное управление МВД России по региону сообщило, что за нарушение миграционного законодательства оформлено почти 3,3 тысячи протоколов. Также 505 мигрантов поместили в центры временного содержания для решения вопроса об их выдворении из страны. Возбуждено 15 уголовных дел, из них 11 — за попытку дачи взятки полицейским и 4 — за использование фальшивых документов.

Ранее в России хотят запретить депортацию иностранцев, проходящих службу в ВС РФ.