Новости. Общество

Онищенко не исключил, что трагедия в роддоме в Новокузнецке произошла по вине врачей

Нина Зотина/РИА Новости

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в беседе с радио Sputnik, что трагедия в родильном доме в Новокузнецке могла произойти по вине врачей.

Онищенко подчеркнул, что отягощающим фактором в произошедшей трагедии стали праздничные дни, в которые в учреждении находился только дежурный персонал. По словам академика, это могли быть лишь врач и акушерка. Руководства больницы в новогодние каникулы на рабочем месте не должно было быть.

«Как запустился механизм, это покажет расследование, но, конечно, я не могу исключить вину своих коллег», — сказал эксперт.

Он отметил, что отяготить ситуацию также могло то, что последний раз внешняя проверка учреждения с точки зрения соблюдения санитарных требований к родильным домам была проведена еще в 2017 году.

Напомним, 13 января в СМИ появилась информация о том, что в роддоме №1 в Новокузнецке не стало девяти новорожденных. Сообщалось, что это произошло в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее данную информацию подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что идет разбирательство.

Ранее Онищенко оценил возможность создания вакцины от ВИЧ.

