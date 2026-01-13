Размер шрифта
Психолог объяснила феномен повторяющегося негативного сценария

Психолог Пакки: повторение одной и той же ситуации – это токсический паттерн
Если человек постоянно оказывается в схожих жизненных обстоятельствах или вынужден снова и снова проживать почти одинаковый негативный сценарий в одной из сфер жизни, то это является признаком токсического паттерна. Из-за этого многие сталкиваются с одними и теми же проблемами на работе или в отношениях, а закрепляются эти паттерны еще в детстве, рассказала 360.ru психолог, специалист по работе с подсознанием, автор и ведущая тренингов по развитию осознанности и изменению жизни, член Ассоциации НАСМП Анна Пакки.

«Если в раннем возрасте, в системе семьи или в травматическом опыте закрепляется вывод о том, что близость связана с болью, самовыражение с отвержением, успех с опасностью, подсознание выстраивает соответствующую стратегию, которая затем воспроизводится автоматически уже во взрослой жизни», — объяснила специалист.

Также часто дети повторяют сценарии жизни своих родителей, включая жертвенные модели поведения или неудачные семейные союзы, добавила она.

Чтобы определить такие сценарии и изменить их, необходима работа со специалистом через расстановки, регрессию и выявление подсознательных программ, считает психолог. Однако начать она посоветовала с самопомощи. Для этого Пакки посоветовала выполнить несколько ключевых шагов. В первую очередь – сопоставить схожие ситуации, проблемы, отметив, что это повторяющийся сценарий. Далее следует понаблюдать за своими эмоциями, а затем – проанализировать, какие фразы стоят за ними, какие установки формируют выбор. Начинаются они, как правило, со слов «я должен…», «мне нельзя…», «со мной всегда так» и так далее, объяснила эксперт.

После этих шагов она порекомендовала отделить прошлый опыт от настоящего. Для этого нужно назвать свои отличия от прошлого – например, какие полезные ресурсы, опыт и качества появились у человека, а также помочь психике перестать полагаться на старые стратегии защиты, объяснила психолог.

«Даже небольшие шаги в сторону осознанности способны запустить глубокие изменения, особенно если делать это регулярно и с уважением к собственному внутреннему опыту», — заключила специалист.

До этого практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс отметил важность умения правильно избавляться от негативных эмоций, так как хронический стресс может перегрузить нервную систему, привести к развитию рака и не только. Правильные установки меняют восприятие негативных событий, поэтому нервная система напрягается меньше, считает он.

Ранее психолог посоветовала зрелым женщинам сменить установки для принятия себя.

