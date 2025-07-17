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Психолог объяснил, как правильно избавляться от негативных эмоций

Психолог Хорс: смена установок поможет избавиться от негативных эмоций
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Людям важно научиться правильно избавляться от негативных эмоций, потому что хронический стресс может перегрузить нервную систему, привести к развитию рака и не только. Об этом «Москве 24» рассказал практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

Он уточнил, что стресс делится на физический и эмоциональный. По его словам, второй вид может стать разрушительным, именно он вызывает развитие всевозможных заболеваний. Психолог посоветовал не мыслить в векторе «все очень плохо». Лучше заменить его на мысли «так бывает, что иногда я получаю от жизни не то, что хочу» и «это событие – нормальная часть жизни; не все может быть так, как я хочу, и это неплохо».

«Правильные установки меняют восприятие негативных событий, поэтому нервная система напрягается меньше. Благодаря этому появляется больше энергии и когнитивных возможностей для решения проблемы. А если человек находится на эмоциях, то действует импульсивно», — сказал Хорс.

Ученые из Института биологических исследований Солка до этого выявили в мозге особую группу нейронов, которая связывает физическую боль с эмоциональными переживаниями и заставляет мозг «помнить» об угрозах.

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