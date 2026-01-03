Генетик рассказала, как выбрать напиток, после анализа алкогольных генов

Ген ADH1B влияет на фермент алкогольдегидрогеназу (ADH), который отвечает за переработку алкоголя в организме. Существует три варианта этого гена. Людям с вариантами G/A или A/A налегать на спиртное не стоит, – это может привести к отравлению и даже циррозу, рассказала «Газете.Ru» старший генетик компании MyGenetics Анастасия Сивакова.

ADH отвечает за превращение этанола в токсичный ацетальдегид — именно он виновен в симптомах тяжелого отравления. У взрослых людей он наиболее активен в печени и почках. Существует три сценария работы этого фермента, определенных вашим личным генетическим вариантом.

«Вариант G/G (встречается у 94% людей). Это нормальная скорость метаболизма. Этанол расщепляется до токсина медленно. Неприятные симптомы выражены слабо, из-за чего человек может выпить больше, даже не заметив отравления. Этот вариант связан с повышенным риском развития алкогольной зависимости. Вариант G/A (встречается у 5% людей) – ускоренный метаболизм. Фермент работает активнее, быстро накапливая ацетальдегид в крови. Это приводит к выраженному покраснению кожи, тахикардии, тошноте и мышечной слабости. Риск цирроза и рака печени при регулярном употреблении повышен. Последний вариант A/A (встречается у 1% людей) дает сверхактивный метаболизм. Этанол почти мгновенно превращается в ударную дозу ацетальдегида. Реакция на первую же рюмку резко негативна и мучительна. Это врожденная защита от алкоголизма, но и самый высокий риск тяжелых последствий для печени», – рассказала генетик.

Зная свои генетические особенности, можно осознанно подойти к выбору напитка за новогодним столом.

«Если у вас «медленный» вариант ADH1B (G/G), то вам повезло меньше, чем кажется. Отсутствие быстрой негативной реакции позволяет пить больше, но это обманчиво. Токсичная нагрузка на печень и организм в целом никуда не девается. Вам особенно важно контролировать дозу, пить медленно и делать акцент на качественные, чистые напитки без сахара (сухое вино, чистый дистиллят со льдом), чтобы не добавлять к алкогольной интоксикации еще и углеводный удар», – отметила генетик.

Если у вас «быстрый» вариант гена ADH1B (G/A или A/A), то лучший выбор — безалкогольные альтернативы: качественное безалкогольное пиво, сложные лимонады, морсы.

«Если все же решите выпить, ограничьтесь одним бокалом сухого вина или шампанского и растяните его на весь вечер. Важно: избегайте сладких и крепких коктейлей, — они ударят по вам вдвойне.

