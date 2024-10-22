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На отбывающего пожизненное экс-сенатора Арашукова завели новое уголовное дело

Отбывающий пожизненное экс-сенатор Арашуков попал под уголовное дело о взятке

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Илья Питалев/РИА Новости

На бывшего российского сенатора Рауфа Арашукова завели уголовное дело о даче взятки ради улучшения условий пребывания в колонии. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«Арашукову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, с июля по октябрь 2024 года экс-сенатор пытался через посредника подкупить сотрудника ФСИН взяткой в размере 3 млн рублей, чтобы добиться увеличения количества доступных телефонных звонков, свиданий с родственниками, передач, а также возможности выбрать место работы в колонии, камеру и соседа.

Сотрудник взятку не принял и сообщил о случившемся правоохранителям.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению. Коллегия присяжных признала их виновными в организации преступного сообщества и участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей. В настоящее время Рауф Арашуков отбывает наказание в колонии «Черный дельфин».

Ранее экс-сенатор Арашуков попросил прощения у Кадырова.

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