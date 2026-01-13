Жителей Подмосковья предупредили о сходе снега

Жителям Подмосковья нужно опасаться схода снега с крыш зданий. Об этом предупредили специалисты МЧС по региону в Telegram-канале.

В публикации говорится, что опасность для людей представляют не только сосульки, но и тяжелые снежные плиты, которые сразу не видны и могут сорваться в любой момент. В зоне риска находятся пешеходы, питомцы и автомобили.

Специалисты рекомендовали проходить подальше от стены и не стоять под козырьками или карнизами. Помимо этого, передвигаться по улице лучше по краю тротуара. Также следует не отвлекаться на телефон, следить за детьми и животными, смотреть вверх и под ноги.

Автомобилистам посоветовали не парковать машины под крышами.

В МЧС также призвали предупреждать других граждан о возможной опасности.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что на этой неделе в столичный регион придут сильные морозы, а к выходным атмосферное давление поднимется до рекордно высоких значений.

По его словам, пик похолодания придется на выходные – в ночные часы в столице ожидается до -20 градусов, в области до -25 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -15 до -18 градусов в Подмосковье и до -15 градусов в Москве.

Ранее водителям объяснили, что поможет выехать из снежного заноса.