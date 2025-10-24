На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Почти половина россиян стесняются просить прибавку к зарплате

«КП»: 44% россиян стесняются просить прибавку к зарплате
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина (44%) россиян признались, что никогда не просили у начальства прибавки к зарплате из-за неловкости. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 2,2 тыс. человек.

«У нас одна коллега на встрече с гендиректором прибавку попросила, а ее на следующий день уволили, больше никто не просит», — поделился участник опроса.

По данным газеты «Известия», рост зарплат в России достиг потолка и начал замедляться впервые с пандемии. Главные причины — высокие ставки, рост налоговой нагрузки и исчерпание ресурсов бизнеса на фоне снижения потребительского спроса.

24% опрошенных ответили, что не стесняются просить повысить им оплату труда. По их словам, пару раз они так и поступали. Еще 14% заявили, что просят прибавку регулярно, поскольку уверены, что о себе и своих доходах заботиться нужно самостоятельно.

«Про зарплату не знаю, а премию я частенько выбивал. Сам составлю служебку, распишу за какие такие достижения меня надо поощрить и несу начальнику отдела на подпись, потом секретарю», — сказал участник исследования.

9% сообщили, что не просят прибавку, потому что на их работе и так часто индексируют оклады или доплачивают за дополнительные задачи. Оставшиеся 9% выбрали вариант «другое».

Операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян до этого говорила, что осень – это наиболее благоприятное время для того, чтобы обсудить с руководством повышение зарплаты, так как именно в этот период компании пересматривают кадровую политику и формируют бюджет на предстоящий год. Поднимая эту тему, важно ориентироваться на общую экономическую ситуацию и состояние организации, посоветовала она.

Ранее в Госдуме рассказали, повлияет ли шестидневная рабочая неделя на зарплату.

