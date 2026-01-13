На Камчатку надвигается новый циклон, непогода продолжается. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Камчатка».

«Юг Камчатки, уже пострадавший от мощного циклона, в ближайшие дни столкнется с новой волной непогоды. По данным Камчатгидрометцентра, за последние полтора суток в регионе выпало 36 мм осадков — 30% от месячной нормы января», — сказано в посте.

По данным канала, уже в среду, 14 января, к полуострову подойдет новый циклон. Он принесет обильные осадки и сильный ветер, временами достигающий штормовых значений. Его влияние сохранится следующие два дня, отмечает СМИ.

До этого в Петропавловске-Камчатском спасатели МЧС освободили из глубокого снежного заноса врача больницы «Водник», мужчина долгое время не мог самостоятельно выбраться и вызвал помощь.

Инцидент произошел на улице Океанской, врач местной больницы застрял в сугробе по пути на работу и в течение длительного времени не мог выбраться самостоятельно. Когда он понял, что силы заканчиваются, вызвал спасателей.

Ранее в Башкирии три трактора провалились под лед.