Россиян предупредили об опасности колебаний погоды в ближайшие дни

Колебания погоды, которые могут произойти в ближайшие дни, грозят метеозависимым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Об этом в разговоре с Life предупредил врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

Специалист объяснил, что резкие перепады температуры, влажности и других факторов негативно отражаются на системе адаптации организма, регулируемой нервной системой и гипоталамусом. Такие колебаниям погоды могут быть опасны для людей с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, эпилепсией и неврологическими болями.

«В период сильных погодных колебаний следует говорить не только о мигрени и ее обострениях, а шире — о проблеме метеозависимости у пациентов с хроническими заболеваниями, как нервными, так и соматическими», — рассказал врач.

По его словам, риск обострения значительно возрастает, если пациент не придерживается режима сна, испытывает стресс или столкнулся с внутренними психологическими конфликтами.

Противодействиями метеозависимости являются ежедневные прогулки на свежем воздухе, умеренная физическая нагрузка, контрастные процедуры, грамотно выстроенный режим дня и положительные эмоции.

Физиолог, wellness-консультант Татьяна Орлова до этого говорила, что самомассаж может облегчать боль и сопутствующие симптомы при мигрени. Однако, по ее словам, такая процедура не заменит полноценную терапию, особенно при частых и тяжелых приступах.

