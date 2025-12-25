Супруги из Екатеринбурга инсценировали угон авто ради страховки и попали под суд

В Екатеринбурге муж с женой решили обогатиться за счет инсценировки угона авто и попались. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел летом 2024 года. Женщина застраховала свою машину «Фольксваген Пассат» на 2,14 млн рублей, а затем вместе с мужем решила инсценировать угон и получить страховую выплату — они спрятали автомобиль в гараже знакомого. После этого женщина написала заявление об угоне, а затем обратилась в страховую компанию, однако там заподозрили неладное. Позже выяснилось, что угон инсценирован, и по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В ходе судебного разбирательства супруги свою вину не признали. Чкаловский районный суд признал женщину виновной в покушении на мошенничество в сфере страхования, а ее мужа осудили как за покушение на мошенничество, так и за дачу заведомо ложных показаний.

Женщине назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года условно. Ее супругу назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Суд учел время, проведенное им под стражей, и освободил от его отбывания.

