Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Врач объяснил, в каких случаях грудные импланты необходимо менять

Врач Снигирь: современные грудные импланты не нужно менять по времени
Shutterstock

Современные грудные импланты не изнашиваются со временем и не требуют замены. Об этом в интервью РИАМО сообщил пластический хирург Олег Снигирь.

«Менять его имеет смысл лишь при эстетическом неудовлетворении или при фактических проблемах с результатом маммопластики, что никак не связано со сроком службы. При этом внешние изменения груди со временем возможны — возрастные, из-за колебаний веса, гормональных изменений», — отметил специалист.

Он добавил, что наиболее часто применяемые гладкие импланты дают минимальное сцепление с тканями. По его словам, в период реабилитации они формируют вокруг себя капсулу и дальше «живут» внутри нее.

Доцент кафедры пластической хирургии Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Константинова до этого говорила, что многие пациентки живут с грудными имплантами более 20 лет без каких-либо проблем и повторных операций. В таких случаях вмешательство не только не нужно, но и не оправдано с медицинской точки зрения, подчеркнула врач.

Ранее врач объяснил, могут ли импланты спровоцировать рак груди.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607987_rnd_6",
    "video_id": "record::5696eb1f-6165-4925-985d-74ef2ad0e805"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+