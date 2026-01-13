Врач объяснил, в каких случаях грудные импланты необходимо менять

Врач Снигирь: современные грудные импланты не нужно менять по времени

Современные грудные импланты не изнашиваются со временем и не требуют замены. Об этом в интервью РИАМО сообщил пластический хирург Олег Снигирь.

«Менять его имеет смысл лишь при эстетическом неудовлетворении или при фактических проблемах с результатом маммопластики, что никак не связано со сроком службы. При этом внешние изменения груди со временем возможны — возрастные, из-за колебаний веса, гормональных изменений», — отметил специалист.

Он добавил, что наиболее часто применяемые гладкие импланты дают минимальное сцепление с тканями. По его словам, в период реабилитации они формируют вокруг себя капсулу и дальше «живут» внутри нее.

Доцент кафедры пластической хирургии Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Константинова до этого говорила, что многие пациентки живут с грудными имплантами более 20 лет без каких-либо проблем и повторных операций. В таких случаях вмешательство не только не нужно, но и не оправдано с медицинской точки зрения, подчеркнула врач.

