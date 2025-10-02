Врач объяснил, могут ли импланты спровоцировать рак груди

Многочисленные исследования показывают, что прямой связи между установкой грудных имплантов и ростом заболеваемости раком молочной железы нет. Тем не менее полностью исключать угрозу нельзя. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-онколог, маммолог «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов.

«Сегодня мы точно знаем, что у некоторых женщин с грудными имплантами, пусть и достаточно редко — примерно 1 случай на 3 млн, может развиться особая форма злокачественного новообразования молочной железы — анапластическая крупноклеточная лимфома (BIA-ALCL). За последнее время было выявлено почти 1300 таких случаев», — отметил специалист.

По его словам, наиболее вероятной причиной возникновения лимфомы становится хроническая воспалительная реакция тканей молочной железы на имплант. Особенно это касается текстурированных моделей с пористой поверхностью.

Однако врач призвал не паниковать, а вместо этого регулярно наблюдаться у маммолога и проходить обследования — УЗИ или МР-маммографию.

Недавно ученые из Королевского колледжа Лондона впервые доказали, что генетический анализ может предсказать риск перехода предраковых изменений молочной железы в инвазивный рак. Работа опубликована в журнале Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention (CEB&P).

