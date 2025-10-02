На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснил, могут ли импланты спровоцировать рак груди

Врач Сулиманов посоветовал при наличии имплантов регулярно посещать маммолога
Freepik.com

Многочисленные исследования показывают, что прямой связи между установкой грудных имплантов и ростом заболеваемости раком молочной железы нет. Тем не менее полностью исключать угрозу нельзя. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-онколог, маммолог «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов.

«Сегодня мы точно знаем, что у некоторых женщин с грудными имплантами, пусть и достаточно редко — примерно 1 случай на 3 млн, может развиться особая форма злокачественного новообразования молочной железы — анапластическая крупноклеточная лимфома (BIA-ALCL). За последнее время было выявлено почти 1300 таких случаев», — отметил специалист.

По его словам, наиболее вероятной причиной возникновения лимфомы становится хроническая воспалительная реакция тканей молочной железы на имплант. Особенно это касается текстурированных моделей с пористой поверхностью.

Однако врач призвал не паниковать, а вместо этого регулярно наблюдаться у маммолога и проходить обследования — УЗИ или МР-маммографию.

Недавно ученые из Королевского колледжа Лондона впервые доказали, что генетический анализ может предсказать риск перехода предраковых изменений молочной железы в инвазивный рак. Работа опубликована в журнале Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention (CEB&P).

Ранее врач рассказал, могут ли стресс и бюстгальтеры привести к раку груди.

