Россиянам объяснили, что им грозит за оскорбление в голосовом сообщении

Россиян крайне редко могут привлечь к ответственности за оскорбление человеку в голосовом сообщении в мессенджере – добиться наказания обиженной стороне слишком сложно. Для наложения штрафа требуется, чтобы были свидетели, объяснила 360.ru юрист Дарья Ахтырко.

Так она прокомментировала данные о том, что суд в Москве назначил штраф женщине за голосовое сообщение оскорбительного содержания в Telegram. По словам юриста, под понятие оскорбления попадает унижение чести и достоинства человека, высказанное в неприличной либо в противоречащей нормам морали форме. Причем это может быть как устное заявление, так и письменное, однако оно должно быть сделано публично, то есть должны быть свидетели.

«Если голосовое оскорбление находилось в личных сообщениях, и не было третьих лиц, которые могли его послушать, то это просто выражение мнения, за которое привлечь не могут», — пояснила специалист.

Что касается выписанного москвичке штрафа, то поводом для этого могли стать нераскрытые детали. Однако есть вариант привлечения человека к ответственности и без публичности его заявлений – для этого проводится экспертиза, которая позволяет установить, можно ли отнести данное сообщение под оскорбление. Смысла в такой процедуре, как правило, нет – ее стоимость зачастую значительно выше, чем сумма штрафа, которую могут наложить на обвиняемого, предупредила Ахтырко.

Напомним, накануне стало известно, что получательница сообщения оскорбительного характера обратилась в прокуратуру, которая усмотрела в записи признаки административного правонарушения. Одним из доказательств в рамках дела стал акт прослушивания аудиозаписи. В результате женщину признали виновной. Ей назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.

