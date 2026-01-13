Врач предупредила о риске обострения хронических заболеваний после праздников

Врач Уланкина: после праздников могут обостриться мигрень, гастрит и диабет

После праздников возрастет риск обострения многих хронических заболеваний. Это связано со многими факторами, включая обильные застолья с жирной пищей, мерцание гирлянд, употребление алкоголя и так далее, рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

В группу риска входят в первую очередь пациенты с хроническим гастритом, панкреатитом, желчнокаменной болезнью. Особенно страдает во время праздничных застолий поджелудочная железа, которая на фоне сочетания спиртного и жирной пищи может вызвать острый панкреатит, который требует срочной госпитализации, предупредила врач.

В опасности также находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, при артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца или аритмии избыток соли, стресс, недосып может спровоцировать гипертонический криз, приступ стенокардии или нарушение сердечного ритма, объяснила Уланкина.

«Этим пациентам очень опасно употреблять алкоголь: он сначала расширяет, а затем сужает сосуды, создавая дополнительную нагрузку на миокард», — подчеркнула она.

Нарушение диеты может также вызвать обострение сахарного диабета второго типа, подагры, а определенные продукты и мерцающие гирлянды могут спровоцировать тяжелые приступы у людей, страдающих мигренью.

С риском обострения могут столкнуться также пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата – на это влияет как длительное сидение за столом, так и непривычные активности вроде катания на тюбингах или коньках. Чтобы избежать негативных последствий, людям с хроническими заболеваниями нужно учитывать свое состояние и противопоказания, а также вовремя обращаться за медпомощью, заключила Уланкина.

