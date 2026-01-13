Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Психолог объяснила, как справиться с посленовогодней печалью

Психолог Мухина: правильное питание поможет справиться с посленовогодней печалью
Anatoliy Karlyuk/Shutterstock/FOTODOM

Нормализация сна, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и отказ от алкоголя помогут справиться с посленовогодней печалью, когда люди сталкиваются с переосмыслением жизни и эмоциональным спадом. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

«Для многих новогодние каникулы превращаются в настоящий алкогольный марафон. Алкоголь сначала вызывает эйфорию, но потом настроение падает даже ниже исходного уровня. После кратковременного подъема человек может ощущать пустоту и раздражение, что усиливает эмоциональное выгорание», — отметила психолог.

По ее словам, забота о теле помогает восстановить внутреннее равновесие, поскольку физическое и эмоциональное состояние тесно взаимосвязаны. Мухина призвала отказаться от размышлений и вместо этого найти время для честного разговора с собой и решения накопившихся проблем.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого говорила, что замедление темпа работы в первые рабочие дни после праздников поможет снизить нагрузку на организм после длительных выходных. По ее словам, стоит также не перегружать себя сложными задачами, планировать день и включать в распорядок короткие перерывы на разминку.

Ранее сообщалось, что половина россиян хотят взять отпуск после праздников, а 14% — уволиться.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607045_rnd_7",
    "video_id": "record::3d9899fd-7edc-449f-9391-7a39d21e60d2"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+