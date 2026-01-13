Психолог объяснила, как справиться с посленовогодней печалью

Нормализация сна, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и отказ от алкоголя помогут справиться с посленовогодней печалью, когда люди сталкиваются с переосмыслением жизни и эмоциональным спадом. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

«Для многих новогодние каникулы превращаются в настоящий алкогольный марафон. Алкоголь сначала вызывает эйфорию, но потом настроение падает даже ниже исходного уровня. После кратковременного подъема человек может ощущать пустоту и раздражение, что усиливает эмоциональное выгорание», — отметила психолог.

По ее словам, забота о теле помогает восстановить внутреннее равновесие, поскольку физическое и эмоциональное состояние тесно взаимосвязаны. Мухина призвала отказаться от размышлений и вместо этого найти время для честного разговора с собой и решения накопившихся проблем.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого говорила, что замедление темпа работы в первые рабочие дни после праздников поможет снизить нагрузку на организм после длительных выходных. По ее словам, стоит также не перегружать себя сложными задачами, планировать день и включать в распорядок короткие перерывы на разминку.

Ранее сообщалось, что половина россиян хотят взять отпуск после праздников, а 14% — уволиться.