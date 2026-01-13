Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Часть жителей Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ

Балицкий: в Бердянске восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ
Anna Voitenko/Reuters

Электроснабжение восстановили в Бердянске и Бердянском муниципальном округе Запорожской области, где в ночь на 13 января произошло отключение света. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Причиной аварийной ситуации был обстрел линий электропередачи со стороны противника», — подчеркнул глава российского субъекта.

Он отметил, что в настоящее время оперативные службы работают в штатном режиме. Специалисты продолжают мониторинг ситуации с электроснабжением.

По словам Балицкого, на фоне блэкаута социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания. Функционирование критической инфраструктуры и водоснабжение обеспечивали генераторы.

До этого посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время новогодних каникул оставили без света не менее 736 тыс. жителей российских субъектов. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Белгородской области, где отключения в разные промежутки времени затронули порядка 600 тыс. человек.

Ранее четыре района Курской области остались без электроснабжения после удара беспилотника ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606841_rnd_1",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+