Часть жителей Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ

Электроснабжение восстановили в Бердянске и Бердянском муниципальном округе Запорожской области, где в ночь на 13 января произошло отключение света. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Причиной аварийной ситуации был обстрел линий электропередачи со стороны противника», — подчеркнул глава российского субъекта.

Он отметил, что в настоящее время оперативные службы работают в штатном режиме. Специалисты продолжают мониторинг ситуации с электроснабжением.

По словам Балицкого, на фоне блэкаута социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания. Функционирование критической инфраструктуры и водоснабжение обеспечивали генераторы.

До этого посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время новогодних каникул оставили без света не менее 736 тыс. жителей российских субъектов. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Белгородской области, где отключения в разные промежутки времени затронули порядка 600 тыс. человек.

Ранее четыре района Курской области остались без электроснабжения после удара беспилотника ВСУ.