Украинский дрон атаковал энергообъект в Курской области

Хинштейн: четыре района Курской области остались без света после атаки БПЛА
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по энергетическому объекту в Хомутовском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что в четырех районах произошло отключение света. Среди них — Глушковский, Рыльский, Кореневский и Хомутовский.

«Подача электричества в первых трех муниципалитетах восстановлена, переключение потребителей Хомутовского района продолжается», — подчеркнул Хинштейн.

Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

12 января глава Курской области заявил, что в период с 1 по 10 января в регионе сбили более 280 украинских дронов различных типов. Более того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 70 раз применяли артиллерию по территории отселенных районов. Чаще всего под удары попадали Хомутовский, Глушковский и Суджанский районы.

Из-за атак со стороны ВСУ в первые 10 дней 2026 года пострадали девять жителей Курской области. Еще одного человека спасти не удалось, добавил Хинштейн.

Ранее в Курской области после атаки БПЛА произошел пожар.

