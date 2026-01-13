Размер шрифта
СК выявил ошибку пилотов разбившегося в Тынде Ан-24

СК: разбившийся в Тынде Ан-24 летел на 500 м ниже безопасного уровня 
Потерпевший крушение в Тынде пассажирский самолет Ан-24 летел на 500 метров ниже безопасного уровня из-за ошибки пилотов. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко.

По его словам, приоритетной версией стало столкновение самолета с землей в результате ошибки пилотов при определении высоты «из-за неверной установки давления на барометрическом высотометре».

«<...> Экипаж ориентировался, что самолет находится на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы аэродрома, а на самом деле данные показывали высоту над уровнем моря», — рассказал Асташенко, подчеркнув, что из-за этого Ан-24 летел на более чем 500 метров ниже, чем требовалось для безопасной посадки.

Он также сообщил, что самолет был технически исправен, погодные условия также были благоприятными для посадки воздушного судна. Однако ливень и облачность на высоте от 200 до 600 метров не позволяли экипажу визуально наблюдать землю при заходе на посадку. В результате Ан-24 задел кроны деревьев на холме, после чего разрушился и сгорел.

Пассажирский самолет Ан-24 «Ангары» потерпел крушение 24 июля под Тындой в Амурской области. Утром борт пропал с радаров, после чего обломки самолета обнаружили в 15 км от места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 42 пассажира, включая пятерых детей.

Ранее Ространснадзор предложил улучшить систему контроля в авиации после крушения Ан-24.
 
