Новости. Общество

В одном из округов Белгородской области произошло аварийное отключение электричества

Гриднев: в Шебекинском городском округе аварийно отключили электричество
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

Глава Шебекинского городского округа Андрей Гриднев сообщил в своем Telegram-канале, что в округе произошло аварийное отключение электричества.

«В округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии», — поделился Гриднев.

Он добавил, что специалисты приступят к ремонту после согласования с Минобороны РФ.

10 января губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что два человека пострадали в Новой Таволжанке Белгородской области при детонации FPV-дрона на парковке предприятия.

Пострадавшие — боец отряда «Орлан» и самообороны. Их доставили в Шебекинскую районную больницу. У одного из них диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. После оказания помощи его переведут в больницу в Белгороде.

Второй — получил осколочные ранения ног. В настоящее время ему продолжают оказывать медицинскую помощь в больнице, добавил Гладков.

Ранее при атаке БПЛА на частный дом в хуторе Фонов пострадал мужчина.

