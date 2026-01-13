В одном из округов Белгородской области произошло аварийное отключение электричества

Глава Шебекинского городского округа Андрей Гриднев сообщил в своем Telegram-канале, что в округе произошло аварийное отключение электричества.

«В округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии», — поделился Гриднев.

Он добавил, что специалисты приступят к ремонту после согласования с Минобороны РФ.

10 января губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что два человека пострадали в Новой Таволжанке Белгородской области при детонации FPV-дрона на парковке предприятия.

Пострадавшие — боец отряда «Орлан» и самообороны. Их доставили в Шебекинскую районную больницу. У одного из них диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. После оказания помощи его переведут в больницу в Белгороде.

Второй — получил осколочные ранения ног. В настоящее время ему продолжают оказывать медицинскую помощь в больнице, добавил Гладков.

Ранее при атаке БПЛА на частный дом в хуторе Фонов пострадал мужчина.