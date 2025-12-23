«АиФ» подвели итоги конкурса аграрной журналистики «Селом сильна Россия»

Подведены итоги Всероссийского конкурса аграрной журналистики «Селом сильна Россия», который организовали издательский дом «Аргументы и факты» совместно с «Россельхозбанком». Всего в финал вышли 25 авторов федеральных и региональных СМИ. Об этом сообщил aif.ru.

Всего на конкурс аграрной журналистики была подана 241 заявка. В отборочном туре приняли участие 100 журналистов из крупнейших федеральных и региональных СМИ.

Для 25 финалистов были организованы пять тематических пресс-туров на ведущие предприятия агропромышленные предприятия России, такие как овощеводческое предприятие «Солнечный дар» ГК «ЭКО культура» в Ставропольском крае, на мясоперерабатывающее производство компании «АГРОЭКО» в Воронежской области, молочный комплекс и сыроварня ГК «ЭкоНива» в Воронежской области, винодельческое предприятие «Абрау‑Дюрсо» в Краснодарском крае и Истринская сыроварня Олега Сироты в Московской области. Отмечается, что в каждой поездке участвовало по 5 финалистов, которые рассказали в своих материалах, что представляет из себя современное сельхозпредприятие.

Победителями стали Иван Сапелкин («Свое ТВ»), Анастасия Асташова («Комсомольская правда»), Марина Сизова («Аргументов и фактов»), Ума Саадуева («Московский комсомолец») и Анастасия Харламова («Вечерняя Москва»). Торжественная церемония награждения состоялась 18 декабря в усадьбе «АиФ» в Москве.

