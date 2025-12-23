На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«АиФ» подвели итоги конкурса аграрной журналистики «Селом сильна Россия»

«АиФ» определили победителей конкурса «Селом сильна Россия»
true
true
true
close
Ирина Амэ/АиФ

Подведены итоги Всероссийского конкурса аграрной журналистики «Селом сильна Россия», который организовали издательский дом «Аргументы и факты» совместно с «Россельхозбанком». Всего в финал вышли 25 авторов федеральных и региональных СМИ. Об этом сообщил aif.ru.

Всего на конкурс аграрной журналистики была подана 241 заявка. В отборочном туре приняли участие 100 журналистов из крупнейших федеральных и региональных СМИ.

Для 25 финалистов были организованы пять тематических пресс-туров на ведущие предприятия агропромышленные предприятия России, такие как овощеводческое предприятие «Солнечный дар» ГК «ЭКО культура» в Ставропольском крае, на мясоперерабатывающее производство компании «АГРОЭКО» в Воронежской области, молочный комплекс и сыроварня ГК «ЭкоНива» в Воронежской области, винодельческое предприятие «Абрау‑Дюрсо» в Краснодарском крае и Истринская сыроварня Олега Сироты в Московской области. Отмечается, что в каждой поездке участвовало по 5 финалистов, которые рассказали в своих материалах, что представляет из себя современное сельхозпредприятие.

Победителями стали Иван Сапелкин («Свое ТВ»), Анастасия Асташова («Комсомольская правда»), Марина Сизова («Аргументов и фактов»), Ума Саадуева («Московский комсомолец») и Анастасия Харламова («Вечерняя Москва»). Торжественная церемония награждения состоялась 18 декабря в усадьбе «АиФ» в Москве.

Ранее «Роснефть» подвела итоги конкурса образовательных проектов по химии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами