Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Вологодский губернатор предупредил о возможных «диверсиях» с суррогатным алкоголем

Губернатор Филимонов: в регионе возможны диверсии с продажей суррогата
Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале предупредил жителей региона о возможных «диверсиях», которые связаны с продажами суррогатного алкоголя.

«Дорогие земляки, в регионе возможны диверсии и провокации, связанные с попытками продажи суррогата, в том числе с тяжелыми последствиями», — написал он.

Филимонов настоятельно рекомендовал не покупать спиртное «из-под полы» и быть бдительными.

По его словам, в Вологодской области ежедневно идет работа по профилактике продажи контрафактной алкогольной продукции.

До этого губернатор сообщил, что все 610 алкомаркетов в области закрылись или перепрофилировались. Так, магазины сети «Бристоль» переименовали в «Б-продукты». Вместе с вывесками поменялся ассортимент. Теперь в магазинах остается только 20% алкоголя, остальные залы заполнены продуктами. Кроме того, сеть магазинов «Красное&Белое» уже более шести месяцев не торгует спиртными напитками и скоро изменит вывески.

С 1 марта прошлого года в Вологодской области действует запрет на продажу алкогольных напитков во все время, за исключением будних дней с 12:00 до 14:00. Бары и рестораны ограничения не затронули.

Ранее в Вологодской области смягчили режим продажи алкоголя в новогодние праздники.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27586231_rnd_3",
    "video_id": "record::f5950bd7-bac3-420d-80ac-da107971f3f1"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+