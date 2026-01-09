Вологодский губернатор предупредил о возможных «диверсиях» с суррогатным алкоголем

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале предупредил жителей региона о возможных «диверсиях», которые связаны с продажами суррогатного алкоголя.

«Дорогие земляки, в регионе возможны диверсии и провокации, связанные с попытками продажи суррогата, в том числе с тяжелыми последствиями», — написал он.

Филимонов настоятельно рекомендовал не покупать спиртное «из-под полы» и быть бдительными.

По его словам, в Вологодской области ежедневно идет работа по профилактике продажи контрафактной алкогольной продукции.

До этого губернатор сообщил, что все 610 алкомаркетов в области закрылись или перепрофилировались. Так, магазины сети «Бристоль» переименовали в «Б-продукты». Вместе с вывесками поменялся ассортимент. Теперь в магазинах остается только 20% алкоголя, остальные залы заполнены продуктами. Кроме того, сеть магазинов «Красное&Белое» уже более шести месяцев не торгует спиртными напитками и скоро изменит вывески.

С 1 марта прошлого года в Вологодской области действует запрет на продажу алкогольных напитков во все время, за исключением будних дней с 12:00 до 14:00. Бары и рестораны ограничения не затронули.

Ранее в Вологодской области смягчили режим продажи алкоголя в новогодние праздники.