Мужчина срубил дерево, которое придавило водителя, и получил год ограничения свободы

В Карелии лесоруб ответил в суде за падение дерева на автомобиль. Об этомсообщили в следственном управлении СК республики.

В января 33-летний рабочий валил деревья на участке лесосеки Ладожского лесничества. Одна из елей, спиленных бензопилой, упала в направлении дороги. Ее крона задела проезжавший мимо автомобиль. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы головы и шеи.

Расследование показало, что мужчина не предпринял достаточных мер для соблюдения требований безопасности и проигнорировал необходимость осуществления валки леса только механизированным способом.

Лесоруб признал вину полностью и получил наказание в виде одного года ограничения свободы. Также она заплатит семье потерпевшего компенсацию в размере более 3,5 млн рублей.

