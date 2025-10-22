На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина срубил дерево, которое придавило водителя, и получил год ограничения свободы

Неосторожность лесоруба стала причиной трагедии в Карелии
true
true
true
close
Следственное управление СК РФ по Республике Карелия

В Карелии лесоруб ответил в суде за падение дерева на автомобиль. Об этомсообщили в следственном управлении СК республики.

В января 33-летний рабочий валил деревья на участке лесосеки Ладожского лесничества. Одна из елей, спиленных бензопилой, упала в направлении дороги. Ее крона задела проезжавший мимо автомобиль. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы головы и шеи.

Расследование показало, что мужчина не предпринял достаточных мер для соблюдения требований безопасности и проигнорировал необходимость осуществления валки леса только механизированным способом.

Лесоруб признал вину полностью и получил наказание в виде одного года ограничения свободы. Также она заплатит семье потерпевшего компенсацию в размере более 3,5 млн рублей.

Ранее пассажир поезда не удержался на ногах и случайно ранил проводницу ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами