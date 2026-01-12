Размер шрифта
Премьер Украины подтвердила передачу месторождения лития инвесторам

Свириденко заявила о передаче месторождений лития инвесторам Трампа
Yves Herman/Reuters

Глава правительства Украины Юлия Свириденко официально сообщила о передаче прав на разработку литиевого месторождения инвесторам, чья связь с экс-президентом США Дональдом Трампом ранее обсуждалась. Информация об этом была опубликована в ее Telegram-канале.

Свириденко подчеркнула, что впервые в истории Украины победитель конкурса на освоение месторождения лития был определен посредством соглашения о разделе продукции (СРП). Пилотным проектом станет разработка участка Добра в Кировоградской области. Ожидается, что месторождение привлечет не менее $179 млн инвестиций. Из этой суммы $12 млн будут направлены на дальнейшие геологоразведочные работы и международный аудит запасов, а $167 млн – на организацию добычи и обогащения, при условии подтверждения промышленных запасов.

По словам премьер-министра, к участию в конкурсе приглашались как украинские, так и зарубежные компании, обладающие необходимыми финансовыми ресурсами, техническими возможностями и опытом в области недропользования. Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, основными акционерами которой являются Techmet и The Rock Holdings – компании, известные на международном рынке.

Свириденко отметила, что данные компании обладают значительной экспертизой в добыче критически важных полезных ископаемых. В частности, Techmet управляет контрольными или значительными миноритарными долями в десяти активах, расположенных на четырех континентах, и имеет опыт реализации сложных проектов, связанных с разведкой, добычей и переработкой стратегически важных минералов.

Ранее сообщалось, что разработкой месторождения лития на Украине займется друг Трампа.

