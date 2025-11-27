Оставленный на диване пауэрбанк едва не стал причиной трагедии

В Перми оставленный на диване пауэрбанк едва не привел к трагедии

В Перми оставленный на диване пауэрбанк загорелся ночью, когда семья спала. Инцидент едва не привел к трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел в квартире краевого центра на улице Моторостроителей, в которой проживает семья с двумя детьми.

«Глубокой ночью в их квартире произошло возгорание из-за портативного зарядного устройства, которое находилось на диване. Благодаря бдительности родителей, которые проснулись в момент горения, удалось предотвратить беду», — рассказали в ведомстве.

Квартиранты сами потушили возгорание до прибытия пожарных.

В МЧС предостерегли от использования устройства в случае, если оно перегревается, а также посоветовали установить в квартире пожарный извещатель.

Ранее прогулка по льду для девятилетнего школьника едва не закончилась трагедией.