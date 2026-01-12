Житель Липецка украл из ПВЗ макркетплейса несколько коробок женской одежды и косметики

Жителю Липецка предъявили обвинение в краже из пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, суд заключил его под стражу на период предварительного следствия. Об этом сообщает городская полиция.

По ее данным, в полицию с заявлением о краже обратился сотрудник ПВЗ. Он рассказал, что из помещения были похищены товары на сумму около 56 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. По данным МВД, часть похищенного он вынес в карманах куртки, а остальное сложил в коробки и спрятал под балконом соседней квартиры.

Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого и нашли в квартире предметы женской одежды и косметики. Мужчина признался, что планировал подарить похищенные вещи своей сожительнице.

В отношении липчанина возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Суд арестовал обвиняемого, которому наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В новогоднюю ночь житель Бурятии «обнес» чужую квартиру. Инцидент произошел в Октябрьском районе города Улан-Удэ. 54-летний хозяин квартиры уехал с семьей в гости к родственникам и оставил входную дверь незапертой. Вернувшись через некоторое время, он обнаружил, что в комнатах царит беспорядок, а имущество пропало. Общий ущерб составил 560 тысяч рублей. Полицейские нашли и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый за имущественное преступление 36-летний местный житель.

