На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали об изменении отношения поляков к украинцам

Bloomberg: в Польше усиливаются антиукраинские настроения
true
true
true
close
Shutterstock

Поддержка беженцев из Украины в Польше ослабевает на фоне роста антиукраинских настроений в польском обществе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков и данные опросов.

По данным издания, президент Польши Кароль Навроцкий сомневается в необходимости принятия Украины в НАТО и Евросоюз. Он и его соратники из партии «Право и справедливость» недовольны тем, что украинские беженцы получают социальные пособия вне очереди. Навроцкий в августе наложил вето на законопроект о расширении таких льгот. При этом правительство польского премьер-министра Дональда Туска продолжает увеличивать оборонные расходы — по доле ВВП, выделяемой на эти цели, Польша занимает первое место в НАТО.

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас задался вопросом, как Навроцкий сможет совместить интересы нацбезопасности страны с растущими антиукраинскими настроениями среди правого электората.

Согласно опросам центра CBOS, в марте 2022 года 94% поляков поддерживали прием украинских беженцев, однако к октябрю 2024 года эта доля снизилась до 48%. Половина респондентов считают, что государственные льготы для украинцев «слишком щедрые».

6 ноября польское издание Onet со ссылкой на данные местной полиции сообщило, что количество преступлений, совершенных в Польше против украинцев на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости, за последние два года увеличилось более чем на 66%.

Ранее в Польше ужаснулись финансовыми обязательствами перед Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами