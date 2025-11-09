На Западе рассказали об изменении отношения поляков к украинцам

Поддержка беженцев из Украины в Польше ослабевает на фоне роста антиукраинских настроений в польском обществе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков и данные опросов.

По данным издания, президент Польши Кароль Навроцкий сомневается в необходимости принятия Украины в НАТО и Евросоюз. Он и его соратники из партии «Право и справедливость» недовольны тем, что украинские беженцы получают социальные пособия вне очереди. Навроцкий в августе наложил вето на законопроект о расширении таких льгот. При этом правительство польского премьер-министра Дональда Туска продолжает увеличивать оборонные расходы — по доле ВВП, выделяемой на эти цели, Польша занимает первое место в НАТО.

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас задался вопросом, как Навроцкий сможет совместить интересы нацбезопасности страны с растущими антиукраинскими настроениями среди правого электората.

Согласно опросам центра CBOS, в марте 2022 года 94% поляков поддерживали прием украинских беженцев, однако к октябрю 2024 года эта доля снизилась до 48%. Половина респондентов считают, что государственные льготы для украинцев «слишком щедрые».

6 ноября польское издание Onet со ссылкой на данные местной полиции сообщило, что количество преступлений, совершенных в Польше против украинцев на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости, за последние два года увеличилось более чем на 66%.

Ранее в Польше ужаснулись финансовыми обязательствами перед Украиной.