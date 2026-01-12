В Казани закрылись магазины бывшей сети Decathlon

В Казани закрыли два магазина сети спортивных магазинов Desport (в прошлом – Decathlon). Об этом сообщил «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу сети.

Один магазин, расположенный на улице Родины, оказался закрыт полностью и удален из справочников. Другой филиал, который находится рядом с торговым центром «Тандем», не работает временно.

«Информации по открытию нет», — отметили представители пресс-службы.

Напомним, в октябре 2025 года стало известно, что акционерное общество «Октоблу», операционная компания сети спортивных товаров Desport в России после его ухода из страны в 2022 году, столкнулось с угрозой банкротства. Общая сумма исков составляла почти 850 млн рублей.

Выручка компании в 2024 году приблизилась к 5 млрд рублей, что оказалось почти в шесть раз больше, чем в 2023-м. При этом убытки достигли почти 3 млрд.

