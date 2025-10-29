Стало известно о возможном банкротстве бывшей структуры Decathlon в России

Акционерное общество «Октоблу», операционная компания сети спортивных товаров Desport (бывший Decathlon — прим. ред.) в России после его ухода из страны в 2022 году, столкнулась с угрозой банкротства. Об этом пишет Коммерсантъ.

По данным издания, общая сумма исков, поданных к структуре, приблизилась к 850 млн рублей. Выручка компании в прошлом году подошла к 5 млрд рублей, что почти в шесть раз больше, чем в 2023 году. При этом убытки достигли почти 3 млрд.

Кроме того, количество магазинов Desport сократилось более чем в полтора раза — с 35 точек до 22. Недавно с иском о банкротстве в суд обратился один из контрагентов компании ООО «Спорт Импекс». Всего в отношении сети магазинов собрано 123 аналогичных дела, что в десятки раз больше, чем годом ранее.

Арбитражный управляющий Татьяна Пугачева рассказала, что если в сети начнется процесс банкротства, то с учетом числа кредиторов и суммы задолженностей процесс может растянуться на годы. По словам управляющего партнера BrandLab Александра Еременко, в России наблюдается спад популярности спортивных товаров.

До этого адвокат Эмин Гейдаров заявил, что преодоление последствий банкротства и восстановление доверия со стороны кредиторов – задача, требующая времени и усилий, однако она не безнадежна. По его словам, для начала нужно провести тщательный анализ своей кредитной истории.

Ранее россияне стали намного чаще интересоваться своей кредитной историей.