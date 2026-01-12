Канадская благотворительная организация Mriya Report, созданная для сбора средств для помощи Украине, оказалась в центре скандала из-за нецелевого использования полученных средств. Об этом сообщает газета Ottawa Citizen со ссылкой на сооснователя организации Райана Мейера.

Согласно банковским выпискам, часть средств была потрачена на личные нужды сотрудников Mriya Report. В том числе деньги были потрачены на заправку машин, покупки в канадских супермаркетах, аренду автомобилей и заказы пиццы. Кроме того, за счет этих средств производились выплаты волонтерам и некоторым спикерам.

Основателем Mriya Report стал канадский военнослужащий Джозеф Фридберг. Хотя организация работала в качестве благотворительной на некоммерческой основе, Фридберг ежемесячно начислял себе по $50 тысяч в качестве зарплаты.

«Мне больно, что организация, которая, как я думал, должна была помогать украинцам, оказалась обогащающей канадца», — сказал Райан Мейер.

По данным газеты, доходы Mriya Report в 2023 году составили более $399 тысяч (31,2 млн рублей), а в 2024 году — $368 тысяч (28,8 млн рублей).

До этого в британской газете The Gaurdian предрекли, что Украина может обанкротиться к весне 2026 года, если не будет нового внешнего финансирования. Согласно прогнозам, киевские власти могут оказаться в положении, когда не смогут платить солдатам, учителям и полицейским.

