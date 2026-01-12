Мужчина отлупил соседку ведром из-за ссоры возле мусоропровода

Ulpressa.ru: в Ульяновской области мужчина отлупил соседку ведром во время ссоры

В Ульяновской области ссора соседей возле мусоропровода обернулась избиением с помощью ведра. Об этом сообщает Ulpressa.ru.

Инцидент произошел на лестничной площадке многоквартирного дома в городе Димитровграде. Между 53-летней местной жительницей и ее соседом, когда они оба находились возле мусоропровода, произошла ссора на бытовой почве.

В какой-то момент в ходе конфликта мужчина схватил пластиковое ведро и с помощью него избил оппонентку по рукам и телу, высказывая при этом угрозы физическим устранением — пострадавшая восприняла их реально.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Подозреваемого задержали.

