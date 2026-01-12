Суд начал рассматривать дело о поджогах электричек в Лобне и Дмитрове

ТАСС: фигуранты дела о поджогах электричек в Лобне и Дмитрове не признали вину

Фигуранты уголовного дела о поджоге электричек в Лобне и Дмитрове в Подмосковье в позапрошлом году не признали вину. Об этом сообщает ТАСС.

«Вину не признаю в полном объеме», — сказал один из обвиняемых.

Другой ответил, что обвинение ему понятно, но свою вину он не признает.

По версии следствия, молодые люди совершили особо тяжкие преступления по инструкции третьего лица и с использованием конспирации.

Представитель гособвинения рассказал, что 22-летний Даниил Кулаков предложил за денежное вознаграждение своему 24-летнему знакомому Артему Жарову устроить поджог двух электропоездов. Также известно, что Жаров предоставил подельнику свой криптокошелек для получения вознаграждения.

В декабре 2024 года неизвестные подожгли две электрички в Московской области. Поджоги произошли в Лобне и Дмитрове с разницей в несколько часов. Злоумышленники действовали по похожему сценарию: они пробрались на территорию железнодорожных станций, разбили стекло кабины машиниста и подожгли электрички. Электропоезд в Лобне не пострадал, поскольку огонь в кабине быстро потух. В результате инцидентов никто не пострадал.

