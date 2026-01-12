Размер шрифта
Турпоток в Казани в новогодние праздники вырос на 17%

Казань в новогодние праздники посетили около 200 тысяч туристов
Shutterstock

В период новогодних праздников, с 31 декабря по 11 января, Казань посетили около 200 тысяч туристов. Глава комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили сообщил со ссылкой на данные «Сбер.Аналитики», что такой показатель на 17% выше аналогичного периода прошлого года. Его слова передал «БИЗНЕС Online».

По словам Шавлиашвили, новым событием прошедших праздников была ярмарка «Бияләй», расположенная напротив театра кукол «Экият». В период с 28 декабря по 8 января площадку посетили более 200 тысяч человек.

«Результаты как по посещаемости, так и по экономическим показателям участников подтверждают высокий потенциал проекта. Ярмарка имеет все предпосылки для того, чтобы стать ежегодным масштабным городским событием», — сказал он.

Расходы туристов, посетивших Казань, превысили 1,5 млрд рублей. Кроме того, средняя загрузка отелей во время праздников, согласно информации ассоциации отельеров Казани, составила 60%, а с 3 по 4 января она превысила 90%. Шавлиашвили отметил, что этот показатель не является оптимальным для пикового туристического периода. По его словам, на уровень загрузки значительно влияет рост сегмента посуточной аренды жилья.

Ранее в АТОР рассказали, снизится ли турпоток из РФ в Европу из-за визовых ограничений.

