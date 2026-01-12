Размер шрифта
Новости. Общество

Врач рассказал, как защитить кожу от мороза и ветра

Врач Ворожейкин: после прогулки на морозе нельзя умываться с мылом
В зимний период защитить кожу от воздействия мороза и холодного ветра помогут своевременное увлажнение и ряд других правил. Об этом kp.ru рассказал врач-дерматовенеролог Павел Ворожейкин.

По словам эксперта, сразу после прогулки на морозе нельзя умываться с мылом. Особенно сильно вредят коже агрессивные средства, которые разрушают защитный липидный барьер. В таких случаях врач посоветовал использовать мягкие продукты, например, очищающие косметические масла.

За 30-40 минут до выхода на улицу рекомендуется наносить на кожу увлажняющий крем. За это время средство успеет впитаться и не навредит покрову. А чистые косметические масла следует использовать только после увлажнения кожи. Дерматовенеролог также напомнил, что этим продуктам необходимо время на усвоение.

Помимо этого, специалист добавил, что не следует дышать в мокрый шарф.

«Помните, что шарф нужно регулярно стирать, а на прогулке зимой он должен быть максимально сухим. Не стоит и греть лицо медицинской маской. В мороз на улице и открытом воздухе медицинская маска бесполезна и даже опасна», — сказал эксперт.

Специалист в области превентивной интегративной медицины, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова до этого говорила, что в зимний период поддерживать качество волос поможет комплексный подход. По ее словам, в первую очередь следует обратить внимание на питание волос изнутри.

Ранее врач рассказал, кто в первую очередь рискует получить обморожение.

