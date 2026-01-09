Врач объяснила, как поддерживать качество волос зимой

Комплексный подход поможет поддерживать качество волос в зимний период. Об этом «Пятому каналу» рассказала специалист в области превентивной интегративной медицины, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.

По ее словам, прежде всего стоит обратить внимание на питание волос изнутри. Так, например, дефицит витаминов группы B и омега-3 жирных кислот может привести к постепенному ухудшению их состояния. Для красивых локонов важно получать достаточно витамина А (ретинол), который укрепляет корни и стимулирует выработку кожного сала, витамина Е (токоферол) — придает волосам плотность и блеск и железа — участвует в переносе кислорода и снижает выпадение волос.

«Питание тоже важно. Жирная рыба, яйца, зеленые овощи, орехи и семена в рационе пойдут на пользу состоянию волос в зимний период», — добавили в сообщении.

Стилист по волосам «Золотого Яблока» Анна Жарова до этого рассказала «Газете.Ru», что в холода кожа головы становится суше, появляется стянутость, зуд, чувствительность, поэтому важно подобрать правильный уход. По ее словам, самая частая ошибка — активно питать длину маслами, но игнорировать состояние кожи головы.

Ранее врач предупредила о последствиях прогулок без шапки зимой.