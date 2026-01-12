Россиянам рассказали, как правильно утилизировать новогодние елки

«Лемана ПРО»: живую елку после новогодних праздников можно передать в зоопарк

Каждый год многие россияне совершают ошибки при утилизации своих праздничных елей. Важно помнить, что живые деревья не являются твердыми коммунальными отходами, а искусственные елки нельзя перерабатывать. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «Лемана ПРО».

По словам специалистов, живые новогодние елки после праздников необходимо сдавать в специализированные пункты приема. В мегаполисах такими местами в январе становятся временные площадки в рамках экологических акций, расположенные практически во всех частях города. А в регионах пункты приема традиционно открывают рядом с торговыми центрами и гипермаркетами.

Эксперты объяснили, что после сбора деревья измельчают в щепу, а полученное сырье используют в благоустройстве города, в сельском хозяйстве, а также для производства топливных брикетов или натуральных эфирных масел. Россиянам напомнили, что перед сдачей с елки необходимо снять мишуру, гирлянды и все остальные украшения.

Помимо этого, живые новогодние деревья можно передать в зоопарк или на ферму. А владельцы частных домов могут самостоятельно измельчить елку и использовать сырье в хозяйстве.

«Искусственные ели не относятся к перерабатываемым отходам из-за сочетания разных материалов — различных пластиков и металла, которые невозможно разделить. Поэтому самый экологичный сценарий — использовать такую елку как можно дольше и аккуратно хранить. При правильном уходе она прослужит 10–15 лет», — предупредили эксперты.

Если же есть желание заменить искусственное дерево, старому рекомендуется найти нового хозяина. А если ель повреждена, ее можно разобрать и создать элементы для декора.

