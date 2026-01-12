Размер шрифта
Новости. Общество

Сотрудники Лувра снова начали забастовку

Лувр вновь закрылся из-за забастовки сотрудников
Christophe Ena/AP

Сотрудники парижского Лувра вновь объявили забастовку на фоне разногласий с руководством музея. Об этом говорится в объявлении на сайте Лувра.

«Уважаемые посетители, в связи с забастовкой Лувр сегодня закрыт», — говорится в заявлении.

Лицам, забронировавшим билеты в кассе музея на посещение в течение дня, вернут стоимость билетов, добавили в Лувре.

В декабре сотни работников на собрании в музее единогласно высказались за проведение забастовки, а некоторые сотрудники и вовсе призывали к проведению бессрочной акции протеста. Решение об этом было принято из-за нехватки персонала, а также плохих условий труда.

В октябре неизвестные, одетые в рабочие формы, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались сбагрить через даркнет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее библиотеку Лувра затопило грязной водой.

