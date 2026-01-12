Россиянам рассказали, как избавиться от аэрофобии

Снизить или полностью убрать страх перелетов на самолете человек может самостоятельно. Главная причина его появления связана с неизвестностью, поэтому нужно тщательно изучить эту тему и понять, как летает самолет, объяснила RT клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, важно разобраться в этом вопросе, в том числе – изучить статистику. Это поможет осознать, что самолет является наиболее безопасным транспортом, в отличие, например, от автомобиля или велосипеда, ДТП с участием которых возникают намного чаще.

«Понимание этого может снизить уровень страха. Если же страх присутствует даже после этого понимания, тогда стоит обратить внимание на огромное количество дыхательных техник», — отметила Абравитова.

Она также порекомендовала во время полетов постараться отвлечься с помощью подкастов, игр, фильмов или музыки – так человек сосредоточит свое внимание на чем-то интересном и захватывающем, а не на страхе. Кроме того, важно предупредить бортпроводников об аэрофобии, чтобы во время полета они уделяли внимание пассажиру и поддерживали его. Также психолог посоветовала выбирать места у прохода в середине салона, чтобы снизить ощущение от турбулентности.

До этого психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин отмечал, что побороть страх полета помогают психологические техники, которые нужно подбирать исходя из причины страха. По его словам, показателем для терапии является то, что фобия начинает мешать человеку жить. При этом человек должен сам быть готов к тому, чтобы проработать свой страх, отметил эксперт.

