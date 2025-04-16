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Психолог рассказал, как справиться с аэрофобией

Психолог Лунюшин: терапия поможет справиться с аэрофобией
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BLACKDAY/Shutterstock/FOTODOM

Психологические техники помогут побороть страх полета, их нужно подбирать исходя из причины страха. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

По его словам, показателем для терапии является то, что фобия начинает мешать человеку жить. При этом человек должен сам быть готов к тому, чтобы проработать свой страх, отметил эксперт.

Он добавил, что наиболее сложные случаи возникают тогда, когда аэрофобия возникает как следствие второй или третьей фобии.

«Например, у человека была фобия нахождения в замкнутом пространстве, которая перешла в аэрофобию. В процессе терапии выяснилось, что в первом случае была психотравма в детстве, о которой человек даже не помнит. И в этом случае прорабатывать аэрофобию классическим способом было бесполезно, — отметил Лунюшин.

Заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов до этого говорил, что сон является лучшим лекарством для людей, которые боятся летать на самолете.

Ранее психолог назвала пять главных ошибок, которые совершают аэрофобы.

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