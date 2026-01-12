Примаков: люди из «известной ЧВК» в Африке перешли в Россотрудничество

Открытием «Русских домов» в Мали и Центральноафриканской Республике (ЦАР) занималась «одна известная африканская частная военная компания (ЧВК)». Об этом сообщил газете «Ведомости» глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Он отметил, что ряд членов ЧВК впоследствии перешли на работу в ведомство.

«Несколько очень толковых ребят из той команды, «яйцеголовые», перешли к нам работать, невероятно толковые. Они «в материале», умеют «кашу из топора варить». С нашими ограниченными ресурсами делают потрясающие вещи», – подчеркнул Примаков.

В ноябре парламентская делегация Мадагаскара и руководство Россотрудничества обсудили вопросы развития гуманитарного и делового сотрудничества между странами.

По словам Примакова, ведомство видит большой потенциал в расширении гуманитарного сотрудничества между Москвой и Антананариву. Следующим важным шагом будет открытие партнерского «Русского дома», который сможет стать центром культурного и образовательного взаимодействия.

Ранее Примаков прокомментировал информацию о закрытии Русского дома в Берлине.