В Госдуме заявили, что нейросети пока не могут написать законопроект

Зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что пока не использует для написания законопроектов нейросети — они не знают российских законов.

«Пока в написании законопроектов я нейросетями не пользуюсь, потому что, конечно, нейросети, даже российские, они все-таки пока имеют достаточно общее представление о законодательстве. Для того, чтобы профессионально писать с помощью нейросетей законопроекты, необходимо создавать отдельную, с выверенным контентом, полностью обучать ее на действующем российском законодательстве. Тут сложно использовать нейросети для написания законопроекта», — сказал он.

Депутат добавил, что за нейросетями нужно постоянно перепроверять, даже если речь идет об обычном сборе статистики.

«В целом нейросетями мы пользуемся и используем их в основном для аналитики уже действующих законов, правоприменительной практики из открытых источников, проблематики. Безусловно, сбор статистических данных. И это, конечно, все приходится перепроверять. Мы стараемся собирать информацию, потом помощники ее анализируют, собирают в какие-то блоки, и дальше уже профессиональная команда юристов пишет законопроект. Но еще раз подчеркну, даже статистическую информацию, даже какую-то собранную из разных источников, все приходится перепроверять. Написание законопроекта, конечно, в текущей пока жизни с помощью нейросетей, мне кажется, преждевременно», — заключил парламентарий.

